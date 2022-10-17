10:51, 17 жовтня
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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 65 320 окупантів та 2537 танків
Збройні сили України за минулу добу знищили ще 320 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в України близько 65 320 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.10 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 65320 (+320) осіб ліквідовано;
- танків - 2537 (+8);
- бойових броньованих машин - 5205 (+12);
- артилерійських систем - 1599 (+10);
- РСЗВ - 366 (+1);
- засоби ППО - 187 (+1);
- літаків - 268 (+0);
- гелікоптерів - 242 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1241 (+17);
- крилаті ракети - 316 (+0);
- кораблі / катери - 16 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3969 (+10);
- спеціальна техніка - 144 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Дані уточнюються.
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