12:02, 17 жовтня
Росіяни вбили ще чотирьох жителів Донеччини за минулу добу
За 16 жовтня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: у Бахмуті, Кліщіївці, Зарічному та Авдіївці.
Про це повідомив керівник Донецької ВЦА Павло Кириленко 17 жовтня.
За його інформацією, ще 10 людей за вчора отримали поранення.
Крім того, у Лимані виявили ще 7 цивільних, убитих росіянами під час окупації.
Згідно оперативній ситуації по області станом на ранок 17 жовтня, ніч на Донеччині минула відносно спокійно — обійшлося без постраждалих, проте є руйнування.
У Покровському районі під обстріли потрапили села Очеретинської громади.
У Краматорському районі росіяни поцілили у підприємство у Слов'янську.
У Бахмутському районі були поодинокі обстріли сіл Соледарської громади — в Парасковіївці пошкоджено 1 будинок.
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