Росіяни вбили ще чотирьох жителів Донеччини за минулу добу

За 16 жовтня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: у Бахмуті, Кліщіївці, Зарічному та Авдіївці.

Про це повідомив керівник Донецької ВЦА Павло Кириленко 17 жовтня.

За його інформацією, ще 10 людей за вчора отримали поранення.

Крім того, у Лимані виявили ще 7 цивільних, убитих росіянами під час окупації.

Згідно оперативній ситуації по області станом на ранок 17 жовтня, ніч на Донеччині минула відносно спокійно — обійшлося без постраждалих, проте є руйнування.

У Покровському районі під обстріли потрапили села Очеретинської громади.

У Краматорському районі росіяни поцілили у підприємство у Слов'янську.

У Бахмутському районі були поодинокі обстріли сіл Соледарської громади — в Парасковіївці пошкоджено 1 будинок.