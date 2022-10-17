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  • Росіяни вбили ще чотирьох жителів Донеччини за минулу добу
Ольга Романова
редактор
12:02, 17 жовтня

Росіяни вбили ще чотирьох жителів Донеччини за минулу добу

За 16 жовтня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: у Бахмуті, Кліщіївці, Зарічному та Авдіївці.

Про це повідомив керівник Донецької ВЦА Павло Кириленко 17 жовтня.

За його інформацією, ще 10 людей за вчора отримали поранення.

Крім того, у Лимані виявили ще 7 цивільних, убитих росіянами під час окупації.

Росіяни вбили ще чотирьох жителів Донеччини за минулу добу, фото-1

Згідно оперативній ситуації по області станом на ранок 17 жовтня, ніч на Донеччині минула відносно спокійно — обійшлося без постраждалих, проте є руйнування.

У Покровському районі під обстріли потрапили села Очеретинської громади.

У Краматорському районі росіяни поцілили у підприємство у Слов'янську.

У Бахмутському районі були поодинокі обстріли сіл Соледарської громади — в Парасковіївці пошкоджено 1 будинок.

Росіяни вбили ще чотирьох жителів Донеччини за минулу добу, фото-2
Росіяни вбили ще чотирьох жителів Донеччини за минулу добу, фото-3
Росіяни вбили ще чотирьох жителів Донеччини за минулу добу, фото-4
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#Донеччина #обстріли #вбиті #поранені #війна
Ольга Романова
редактор
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