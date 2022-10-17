В "ДНР" подорожчав «сотий» бензин

На окупованій території Донеччини вартість бензину марки АІ-100 підвищилася на три рубля.

Мова йде про автозаправні станції «Республіканської паливної компанії» («РТК»), - пишуть інформ-ресурси окупантів 17 жовтня.

Так, «сотий» бензин оцінений у 69 рублів за літр, за рештою марок змін немає.



