12:33, 17 жовтня
В "ДНР" подорожчав «сотий» бензин
На окупованій території Донеччини вартість бензину марки АІ-100 підвищилася на три рубля.
Мова йде про автозаправні станції «Республіканської паливної компанії» («РТК»), - пишуть інформ-ресурси окупантів 17 жовтня.
Так, «сотий» бензин оцінений у 69 рублів за літр, за рештою марок змін немає.
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