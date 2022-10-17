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  • У Гетеборзі активісти від імені ЗСУ доставили під консульство рф “частково мобілізованих”, - ФОТО
Роман Лазоренко
головний редактор
13:31, 17 жовтня
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У Гетеборзі активісти від імені ЗСУ доставили під консульство рф “частково мобілізованих”, - ФОТО

У Гетеборзі активісти від імені ЗСУ доставили під консульство рф “частково мобілізованих”, - ФОТО

 У День захисників і захисниць України 14 жовтня активісти Stand with Ukraine Gothenburg організували демонстрацію у другому за величиною місті Швеції, щоб вшанувати та висловити вдячність українським воїнам, які зараз борються з темрявою з російської федерації.

Акція розпочалася на одній із центральних площ, з якої активісти вирушили вулицями міста з українськими прапорами та плакатами на підтримку українських воїнів, щоб привернути увагу громадян Швеції до війни, яка триває. Акція продовжилась біля російського консульства, де активісти протестують кожного робочого дня з початку війни.

У Гетеборзі активісти від імені ЗСУ доставили під консульство рф “частково мобілізованих”, - ФОТО, фото-1

У рамках демонстрації виступили різні спікери з основними положеннями та закликами:

Українські воїни – це щит Європи та всього цивілізованого світу

Українські воїни захищають усі демократичні країни від навали хижацьких сил тиранії та диктатури.

російське вторгнення в Україну – це не війна путіна, а російське суспільство несе відповідальність за війну та злочини, скоєні російськими військовими

Більшість російського суспільства, включаючи російських лібералів, є носіями імперіалізму та шовінізму; в результаті, росія є екзистенційною загрозою для Європи

Українські захисники втілюють в собі героїзм і мужність воїнів багатьох поколінь, воїнів різних держав – усіх тих, хто віками відстоював ідеали свободи та незалежності.

Активісти закликали європейське суспільство та уряди збільшити поставку в Україну важкого озброєння для підтримки української армії та українців.

У Гетеборзі активісти від імені ЗСУ доставили під консульство рф “частково мобілізованих”, - ФОТО, фото-2

Активісти від імені ЗСУ доставили під консульство рф частково мобілізованих. Біля паркану філіалу мордору вигрузили чорні мішки із надписом: "ЗСУ:захищаємо Україну, фасуємо у пакети окупантів 2ої армії світу".

У Гетеборзі активісти від імені ЗСУ доставили під консульство рф “частково мобілізованих”, - ФОТО, фото-3

Українські діти зі школи «Віночок» виконали національний козацький танець та зіграли українських народних пісень, щоб показати багатство української культури.

У Гетеборзі активісти від імені ЗСУ доставили під консульство рф “частково мобілізованих”, - ФОТО, фото-4

Представники місцевої ініціативи Fika med Ukraina вручили дипломи Stand with Ukraine Gothenburg, школі «Віночок» та українській громаді Гетеборга, щоб висловити подяку від Української асоціації карате за підтримку добровольчої армії Україні. Це свідчить про те, що українці за кордоном об’єдналися, щоб допомогати українській армії до повної і остаточної перемоги ЗСУ.



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#Швеція #Гетеборг #консульстворф #українці #акція
Роман Лазоренко
головний редактор
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