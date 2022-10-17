На Донеччині артилеристи-десантники спалили два ворожих багатоцільових легкоброньованих тягачі, - ВІДЕО

На Донеччині, в одному з районів виконання завдань воїни 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України феєрично спалили два ворожих багатоцільових легкоброньованих тягачі.

Про це повідомили Десантно-штурмові війська Збройних Сил України.



Саме завдячуючи завчасно проведеної дорозвідки та наданню точних координат артилерійським підрозділом було вщент знищена військова техніка російських окупантів.