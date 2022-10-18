09:24, 18 жовтня
На Донеччині за добу окупанти вбили шість мирних мешканців та вісім поранили
За 17 жовтня росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини: 3 у Бахмуті, 2 у селі Костянтинівка, 1 в Орлівці.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко
Крім того, правоохоронці виявили тіла 8 цивільних, убитих росіянами під час окупації: 7 у Лимані і 1 у Діброві.
Ще 8 людей за вчора отримали поранення.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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