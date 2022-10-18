  • Головна
  • Захисники України з початку російського вторгнення знищили майже 66 тисяч окупантів
Роман Лазоренко
головний редактор
10:06, 18 жовтня
Надійне джерело

Захисники України з початку російського вторгнення знищили майже 66 тисяч окупантів

Захисники України з початку російського вторгнення знищили майже 66 тисяч окупантів

Минулої доби українські військові знищили близько 530 військових, 11 танків, дві крилатих ракети, систему ППО і багато іншої військової техніки ворога. З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила 65 850 військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.10 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 65 850 (+530) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 2 548 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5 219 (+14) од,
  • артилерійських систем – 1 622 (+23) од,
  • РСЗВ – 372 (+6) од,
  • засоби ППО ‒ 188 (+1) од,
  • літаків – 268 (+0) од,
  • гелікоптерів – 242 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 276 (+35),
  • крилаті ракети ‒ 318 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 985 (+16) од,
  • спеціальна техніка ‒ 144 (+0).
Захисники України з початку російського вторгнення знищили майже 66 тисяч окупантів, фото-1
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
головний редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Спецтема
Війна за незалежніть
Всі матеріали тут
Підприємства Донецка
Стероид Шоп (steroidsshop-ua): Купить стероиды и анаболики || Отзывы о магазине Стероид Шоп
+38 (093) 243-31-86
Кадрове агентство LEADER-LTD / ЛІДЕР-ЛТД, підбір персоналу, робота за кордоном, візова підтримка
+380(96)119-00-10, +380(66)245-90-09
Магазин стероидов Hulkshop
+380(66)126-76-26, +380(67)126-76-26
Объявления Донецка - OBYAVA.ua
СПЕЦМЕДТРАНС перевозка больных по городу и Украине
+380(73)009-41-40, +380(99)009-41-40
Додати підприємство
Оголошення
live comments feed...
Google PlayApp Store

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт города Донецка. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроект", "Політичні новини", "Прес-реліз", "PR", "Офіційно" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту