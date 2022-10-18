З російськими пенсіями та соцвиплатами мешканцям окупованої Донеччини доведеться почекати

Розмір пенсій та соціальних допомог у псевдоутворенні "ДНР" поки що не змінюватиметься.



Про це сьогодні, 18 жовтня, заявив вчора глави республіки Денис Пушилін.



«Жителям республіки гарантується надання пенсій, допомог, компенсацій та інших соціальних виплат, пільг у натуральній формі у розмірах, встановлених актами ДНР на день прийняття до РФ аж до ухвалення федеральних законів та інших нормативних правових актів Росії», - сказав Пушилін.