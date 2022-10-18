З "ДНР" продовжують вивозити вугілля до "невідомих" країн

З території окупованої Донеччини продовжується експорт вугілля комерційними компаніями.



Про це повідомляють інтернет-ресурси окупантів, цитуючи так званого "главу уряду ДНР" Віталія Хоценка 18 жовтня.



"Експортні постачання вугілля є, вони продовжуються. В основному це комерційні компанії, країни називати не можу", - сказав Хоценко.



"Але основне завдання вугледобувних підприємств - забезпечення наших власних електростанцій вугіллям. Ми запаси сформували, до зими готові", - запевнив він.



Нагадаємо, що на окупованій території Донеччини закрито більшість шахт, що працювали до 2014 року. Проте вугілля, як і раніше, експортують до росії або третіх країн через рф.