12:04, 18 жовтня
З "ДНР" продовжують вивозити вугілля до "невідомих" країн
З території окупованої Донеччини продовжується експорт вугілля комерційними компаніями.
Про це повідомляють інтернет-ресурси окупантів, цитуючи так званого "главу уряду ДНР" Віталія Хоценка 18 жовтня.
"Експортні постачання вугілля є, вони продовжуються. В основному це комерційні компанії, країни називати не можу", - сказав Хоценко.
"Але основне завдання вугледобувних підприємств - забезпечення наших власних електростанцій вугіллям. Ми запаси сформували, до зими готові", - запевнив він.
Нагадаємо, що на окупованій території Донеччини закрито більшість шахт, що працювали до 2014 року. Проте вугілля, як і раніше, експортують до росії або третіх країн через рф.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
В Донецьку повідомляють про "пряме влучання" у будівлю "адміністрації" Ворошилівського району, - ФОТО, ВІДЕР
Оголошення
14:40, 22 жовтня
2
15:55, 19 жовтня
7
00:44, 10 жовтня
76
live comments feed...