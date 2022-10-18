12:53, 18 жовтня
У "ДНР" ліквідують пропускну систему на кордоні з росією, але у РФ вона залишається
Зі сторони окупованої частини Донеччини відкривають пункти переходу, з боку росії - пропускна система залишається.
Про це заявив ватажок "ДНР" Денис Пушилін.
Він заявив, що сьогодні, 18 жовтня, з 13:00, за його дорученням так зване "МДБ ДНР" відкриває всі пункти переходу з територією інших суб'єктів РФ і більше не здійснює прикордонний контроль.
"Дав доручення голові уряду ліквідувати пропускний пункт на нашому кордоні. Щодо російського пункту, йде обговорення, як спростити там систему контролю", – заявив Пушилін.
Як повідомлялося, росія незаконно анексувала частини території України після псевдореферендуму 27 вересня.
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