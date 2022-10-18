Рада визнала Чечню тимчасово окупованою росією

Верховна Рада України на засіданні 18 жовтня прийняла Заяву про визнання Чеченської Республіки Ічкерія тимчасово окупованою РФ та засудила вчинення геноциду чеченського народу.

Проголосували за постанову 287 народних депутатів, передає кореспондент LB.ua.

Постановою Верховна Рада України підтримує «прагнення чеченського народу до незалежності. Крім того, засуджує міжнародні злочини, вчинені Москвою проти чеченського народу, у тому числі, геноциду», - йдеться у пояснювальній записці.

У заяві нагадується, що після розпаду СРСР на території колишньої Чечено-Інгушської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки з'явилася незалежна Чеченська Республіка Ічкерія. У листопаді 1991 року Чеченська Республіка вийшла зі складу СРСР та проголосила свою незалежність.

«Всупереч фундаментальному принципу рівноправності та самовизначення народів, закріпленому у Статуті ООН, РФ вдалася до насильницького захоплення територій, розпочавши військове вторгнення, яке мало назву «операція з наведення конституційного ладу»… Внаслідок першого військового вторгнення на територію Чеченської Республіки Ічкерія загинули тисячі представників чеченського народу… Під час другої чеченської війни російські війська брали в заручники школярів у Беслані, внаслідок чого загинули понад 300 представників чеченського народу, вдавалися до масованого бомбардування та штурму міст. Вчиняючи терор, залякування та насильства, Росія взяла у заручники весь чеченський народ, наслідком чого стало встановлення підконтрольній Москві адміністрації», - наголошують депутати.

Цією заявою Верховна Рада визнає Чеченську Республіку Ічкерія тимчасово окупованою РФ та засуджує вчинення геноциду.

«Прийняття постанови створить підґрунтя для визнання прагнення до незалежності чеченського народу… Це приверне увагу міжнародного товариства до системної політики пригноблення малих народів кремлівським режимом», - наголошують депутати різних фракцій та автори заяви.

Постановою доручено Голові Верховної Ради України «забезпечити невідкладне направлення тексту Заяви Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, парламентів та урядів і держав-членів, Європейського Союзу, Ради Європи».

Нагадаємо, раніше Рада заявила про необхідність деокупації Росією островів Японії. Депутати звернулися до ООН, Європейського парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, НАТО, ОБСЄ, ГУАМ та національних парламентів іноземних держав світу.