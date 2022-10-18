  • Головна
  • Рада змінила умови призову на строкову військову службу під час дії воєнного стану
Роман Лазоренко
головний редактор
14:56, 18 жовтня

Рада змінила умови призову на строкову військову службу під час дії воєнного стану

Рада змінила умови призову на строкову військову службу під час дії воєнного стану

Верховна Рада України на засіданні 18 жовтня прийняла в цілому Закон про внесення зміни до Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» щодо особливостей призову на строкову військову службу та діяльності призовних комісій під час дії воєнного стану. За закон проголосували 318 народних депутатів.

Про це повідомив народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Законом вносяться зміни до Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу». А саме, новою статтею визначається, що під час дії воєнного стану:

    — призов на строкову військову службу не проводиться;

    — призовні комісії створюються для розгляду питань щодо:

          — організації медичного огляду осіб, які перебувають на обліку призовників та досягли 27-річного віку, взяття їх на облік військовозобов'язаних або виключення з обліку;          — направлення призовників, які виявили бажання вступити до вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, для проходження випробувань та складання вступних іспитів або прийняття рішення про відмову в такому направленні.

Законом встановлено, що «під час дії воєнного стану призов громадян на строкову військову службу не проводиться», - ще раз зазначають у пояснювальній записці.

Нагадаємо, сьогодні депутати збільшили військові видатки на понад 300 млрд грн. Рада змінила цьогорічний бюджет восьмий раз із початку війни.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Рада #ЗСУ #призов
Роман Лазоренко
головний редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Спецтема
Війна за незалежніть
Всі матеріали тут
Підприємства Донецка
Магазин стероидов Hulkshop
+380(66)126-76-26, +380(67)126-76-26
СПЕЦМЕДТРАНС перевозка больных по городу и Украине
+380(73)009-41-40, +380(99)009-41-40
Стероид Шоп (steroidsshop-ua): Купить стероиды и анаболики || Отзывы о магазине Стероид Шоп
+38 (093) 243-31-86
Объявления Донецка - OBYAVA.ua
Кадрове агентство LEADER-LTD / ЛІДЕР-ЛТД, підбір персоналу, робота за кордоном, візова підтримка
+380(96)119-00-10, +380(66)245-90-09
Додати підприємство
Оголошення
live comments feed...
Google PlayApp Store

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт города Донецка. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроект", "Політичні новини", "Прес-реліз", "PR", "Офіційно" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту