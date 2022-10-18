«Для початку ми вийдемо на кордони 1991 року…»: Буданов назвав дату закінчення війни, - ВІДЕО

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що війна з російськими загарбниками має закінчитися до літа.

Про це він заявив у інтерв'ю «Обозревателю».

«У кінці весни це все має закінчитись. До літа все має завершитися», - сказав Буданов, зауваживши, що «для початку» Україна має вийти на кордони 1991 року.

За його словами, до кінця нинішнього року ЗСУ значно просунуться вперед: «Це будуть значущі перемоги, ви скоро це побачите».

На запитання, чи може це бути визволення Херсона, начальник ГУР відповів: «Я сподіваюся, що це може бути Херсон».

Після завершення війни, за його словами, розпочнеться «дуже серйозний політичний процес», пов’язаний зі змінами в рф - від росії від’єднаються певні регіони.

«москва виплачуватиме репарації нам, це все їх чекає, це призведе до зміщення певного економічного центру рф на нашу територію… тобто там багато дуже кроків», - сказав очільник української розвідки.

Спочатку, на його думку, стануть від’єднуватися кавказькі регіони, а потім рф «сипатиметься».

«Та там багато територіальних проблем, «російська федерація» – це ж одна назва від федеративності. Це надто велика територія, яка досить тривалий термін існує, незрозуміло як, у цих кордонах. Вона трималася виключно на вірі в потужність режиму. Як тільки режим обвалиться, все це посиплеться», - переконаний Буданов.





