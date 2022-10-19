На Донеччині за добу окупанти вбили чотирьох мирних мешканців та 12 поранили

За 18 жовтня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: у Кураховому, Бахмуті, Курдюмівці та Сіверську.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Крім того, у Лимані виявили ще 8 цивільних, убитих росіянами під час окупації.



Ще 12 людей за вчора отримали поранення.





Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.



