09:27, 19 жовтня
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На Донеччині за добу окупанти вбили чотирьох мирних мешканців та 12 поранили
За 18 жовтня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: у Кураховому, Бахмуті, Курдюмівці та Сіверську.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Крім того, у Лимані виявили ще 8 цивільних, убитих росіянами під час окупації.
Ще 12 людей за вчора отримали поранення.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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