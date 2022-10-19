Захисники України з початку російського вторгнення знищили 66 280 окупантів та 2554 танки

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 430 російських загарбників. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні близько 66 280 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.10 орієнтовно склали: особового складу – близько 66280 (+430) осіб ліквідовано

танків – 2554 (+6)

бойових броньованих машин – 5235 (+16)

артилерійських систем – 1637 (+15)

РСЗВ – 372 (+0)

засоби ППО – 189 (+1)

літаків – 269 (+1)

гелікоптерів – 242 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1286 (+10)

крилаті ракети – 323 (+5)

кораблі/катери – 16 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 3999 (+14)

спеціальна техніка – 146 (+2). Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Краматорському напрямках. Дані уточнюються.

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