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  • Захисники України з початку російського вторгнення знищили 66 280 окупантів та 2554 танки
Роман Лазоренко
головний редактор
10:21, 19 жовтня

Захисники України з початку російського вторгнення знищили 66 280 окупантів та 2554 танки

Захисники України з початку російського вторгнення знищили 66 280 окупантів та 2554 танки

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 430 російських загарбників. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні близько 66 280 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.10 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 66280 (+430) осіб ліквідовано
  • танків – 2554 (+6)
  • бойових броньованих машин – 5235 (+16)
  • артилерійських систем – 1637 (+15)
  • РСЗВ – 372 (+0)
  • засоби ППО – 189 (+1)
  • літаків – 269 (+1)
  • гелікоптерів – 242 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1286 (+10)
  • крилаті ракети – 323 (+5)
  • кораблі/катери – 16 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3999 (+14)
  • спеціальна техніка – 146 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Краматорському напрямках. Дані уточнюються.

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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
головний редактор
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