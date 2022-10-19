У окупованому Донецьку абоненти "Феніксу" отримали СМС-повідомлення про євакуацію

У окупованому Донецьку деякі абоненти "республіканського" оператора зв'язку "Фенікс" сьогодні, 19 жовтня, отримали повідомлення про евакуацію, які були призначені для мешканців частини окупованої Херсонської області.

Про це пишуть інформ-ресурси окупантів, цитуючи так зване "міністерство зв'язку ДНР".



«Дев'ятнадцятого жовтня 2022 року у зв'язку з технічними неполадками SMS-повідомлення про евакуацію отримали деякі жителі Донецька. Звертаємо увагу, що ці повідомлення призначені виключно для мешканців Херсонської області», - йдеться у повідомленні.





Раніше, 18 жовтня, так званий "віро губернатора" Херсонської області Володимир Сальдо оголосив про початок "організованого переміщення" жителів Бериславського, Білозерського, Снігурівського та Олександрівського "муніципалітетів" на лівий берег Дніпра. З сьогоднішнього дня окупанти на тиждень закрили в'їзд до регіону для цивільних осіб.

У соцмережах пишуть, що у звʼязку з цими повідомленнями у деяких районах утворилися черги на автостоянках та до банкоматів.