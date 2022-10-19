У рамках обов’язкової евакуації з Донеччини українці отримують державну кеш-підтримку

У рамках обов’язкової евакуації з Донеччини українці отримують попередню підтримку від уряду.

Про це розповіла Віцепрем’єрка Ірина Верещук під час включення до прямого ефіру на телеканалі «Інтер» 19 жовтня.

«Люди, які виїжджають у рамках обов’язкової евакуації з Донеччини, отримують кеш-підтримку від Уряду в сумі 2200 грн на людину, незалежно від віку та кількості членів родини. Ці гроші надаються одразу по прибуттю. Також Уряд гарантує виплату допомоги ВПО на проживання: щомісяця 2 тис. грн для дорослих та 3 тис. грн для дітей чи осіб з інвалідністю. Долучаються й міжнародні гуманітарні організації зі своїми благодійними програмами допомоги», – розповіла посадовиця.

Вона нагадала, що прихисток евакуйованим з Донеччини забезпечують опорні регіони, які чекають на переселенців протягом декількох місяців.

Зокрема, Кіровоградщина: вона вже прийняла понад 30 тисяч ВПО. На черзі – Полтавщина. В цьому регіоні також розгорнуті місця компактного проживання для переселенців.