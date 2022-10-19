14:57, 19 жовтня
путін заявив про запровадження воєнного стану на анексованих територіях України
Російський диктатор володимир путін заявив про введення воєнного стану на анексованих росією територіях України.
Про таке рішення він оголосив під час засідання Ради безпеки рф, пишуть пропагандистські РИА Новости.
Незаконний та злочинний указ путіна передбачає запровадження воєнного стану на захоплених територіях Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей України.
Він почне діяти о 00.00 20 жовтня.
Путін також заявив, що маріонетки Кремля у цих анексованих регіонах будуть наділені додатковими повноваженнями нібито «для забезпечення безпеки».
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