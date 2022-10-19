Окупанти РФ хочуть вивозити вугілля з шахт Донбасу, на яких вже майже нема кому працювати

На шахтах, що залишилися на окупованій частині Донеччини не вистачає 5-6 тисяч працівників для нормального функціонування та зростання видобутку вугілля.



Про це пишуть окупаційні інтернет-ресурси 19 жовтня із посиланням на так званого "міністра вугілля та енергетики ДНР" Андрія Чорткова.



Незважаючи на це, за його словами, три російські вугільні компанії зацікавлені у розробці шахт у "ДНР" - з ними ведуться переговори.



"Зараз інвесторів розглядаємо двох-трьох: я точно можу підтвердити, що два московські та один із Кузбасу. Інвесторам вкрай цікавий розвиток галузі у нас, якість вугілля Донбасу - одне з найкращих, і продавати його вкрай легко", - сказав Чортков.



Проте є логістична проблема – довезти вугілля до порту окупованого Маріуполя – зруйновано залізничні колії в районі Оленівки.



"У нас прекрасні залізничні колії з ЛНР, звідти вугілля отримуємо, але сьогоднішня логістика між північчю та півднем республіки утруднена", - сказав "глава мінвугілля ДНР".



За його словами, перевозити більші обсяги вугілля автотранспортом неможливо. "Щойно магістраль у районі Оленівки буде відновлена, вугілля прибуде до маріупольського порту", - припускає "міністр".



За його словами, також "влада ДНР" веде переговори щодо постачання вугілля до країн Близького Сходу. Ще зацікавленість виявляють Китай та В'єтнам - сказав Чортков.



Він, крім цього, нагадав про ситуацію на непрацюючій донецькій шахті ім. Засядька.



"На відновлення шахти ім. Засядька потрібно понад 2 мільярди рублів", - сказав Чортков.