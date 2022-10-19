17:28, 19 жовтня
Окупанти у захопленому Маріуполі зносять багатоповерхівки екскаваторами, - ВІДЕОФАКТ
В окупованому Маріуполі російські загарбники зносять розбомблені ними при наступі на місто багатоповерхівки.
Відео зносу зʼявилися у місцевих пабліках.
У росіївже порахували, скільки буде коштувати відновлення зруйнованих їх обстрілами обʼєктів у трьох містах. Так, голова слідчого комітету Олександр Бастрикін заявив, що "відновна вартість досліджених об'єктів у Маріуполі становить понад 176 мільярдів рублів, у Рубіжному – майже 17 мільярдів рублів та у Сєвєродонецьку – не менше 29,5 мільярда рублів".
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