Окупанти у захопленому Маріуполі зносять багатоповерхівки екскаваторами, - ВІДЕОФАКТ

В окупованому Маріуполі російські загарбники зносять розбомблені ними при наступі на місто багатоповерхівки.

Відео зносу зʼявилися у місцевих пабліках.

У росіївже порахували, скільки буде коштувати відновлення зруйнованих їх обстрілами обʼєктів у трьох містах. Так, голова слідчого комітету Олександр Бастрикін заявив, що "відновна вартість досліджених об'єктів у Маріуполі становить понад 176 мільярдів рублів, у Рубіжному – майже 17 мільярдів рублів та у Сєвєродонецьку – не менше 29,5 мільярда рублів".





