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  • Окупанти у захопленому Маріуполі зносять багатоповерхівки екскаваторами, - ВІДЕОФАКТ
Ольга Романова
редактор
17:28, 19 жовтня

Окупанти у захопленому Маріуполі зносять багатоповерхівки екскаваторами, - ВІДЕОФАКТ

В окупованому Маріуполі російські загарбники зносять розбомблені ними при наступі на місто багатоповерхівки.

Відео зносу зʼявилися у місцевих пабліках.

У росіївже порахували, скільки буде коштувати відновлення зруйнованих їх обстрілами обʼєктів у трьох містах. Так, голова слідчого комітету  Олександр Бастрикін заявив, що "відновна  вартість досліджених об'єктів у Маріуполі становить понад 176 мільярдів рублів, у Рубіжному – майже 17 мільярдів рублів та у Сєвєродонецьку – не менше 29,5 мільярда рублів".


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#Маріуполь #окупанти #зносбагатоповерхівок
Ольга Романова
редактор
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