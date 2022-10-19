20:19, 19 жовтня
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Дубль Мудрика і гол Тейлора: «Шахтар» розгромив «Колос», - ФОТО, ВІДЕО
У 8-му турі чемпіонату України «Шахтар» приймав у Львові «Колос».
«Гірники» повернулися на поле «Арени Львів» лише за 2 дні після перемоги над «Динамо» (3:1). Порівняно з класико Ігор Йовічевіч зробив кілька змін у стартовому складі: у центрі захисту в парі з Миколою Матвієнком діяв Сергій Кривцов, у середині поля вийшов Єгор Назарина, а на позиції форварда – Данило Сікан, інформує пресслужба донецького клубу.
Швидкий гол
Швидкий гол
«Оранжево-чорні» почали без розкачки і вже на 8-й хвилині відкрили рахунок: м’яч замотався у штрафному ковалівців і відскочив до Михайла Мудрика, який метким ударом прошив кіпера – 1:0.
Гості спробували одразу ж відповісти, проте з пострілом Мякушка з півкола впорався Трубін. Активний Мудрик продовжував терзати оборону суперника, створюючи моменти для себе й партнерів: так, з подачі Михайла небезпечно бив Сікан – вище воріт.
Не досягли мети також спроби Зубкова й Судакова здалеку, і на перерву команди пішли за мінімальної переваги донеччан.
Перший дубль Мудрика та дебютний гол Тейлора
На другий тайм Ігор Йовічевіч випустив Лукаса Тейлора, і ця заміна миттєво зіграла: уже на 47-й хвилині бразилець відгукнувся на простріл Михайліченка й першим дотиком забив свій дебютний гол за «Шахтар» – 2:0.
Ковалівці могли скоротити відставання, коли Трубін відбив перед собою удар зі штрафного, м’яч влучив у Чоботенка та пролетів за сантиметри над поперечиною.
Проте забивали цього вечора лише господарі. На 56-й хвилині Судаков пасом знайшов у центрі Мудрика, той протягнув м’яч ближче до воріт і влучив точно в лівий нижній кут – 3:0.
Це 5-й гол Михайла цього сезону і 5-й асист Георгія. Тренерський штаб донеччан одразу здійснив потрійну заміну: вийшли Джурасек, Петряк і Траоре, а трохи згодом на полі з’явився й Криськів.
«Оранжево-чорні» не зменшували обертів, але ковалівців рятував воротар Євген Волинець, який спочатку ногою відбив постріл Мудрика, а потім зреагував на удар Петряка.
Міг продовжити свою гольову серію Зубков, однак після його спроби м’яч пройшов поруч зі штангою.
3:0 – «Шахтар» обіграє «Колос» і з 19 очками ділить перше місце в таблиці УПЛ. Наступний матч підопічні Ігора Йовічевіча проведуть у суботу, 22 жовтня, на виїзді з «Минаєм».
«Шахтар» (Донецьк) – «Колос» (Ковалівка) – 3:0 (1:0)
Львів, «Арена Львів», без глядачів
Голи: 1:0 Мудрик (8), 2:0 Тейлор (47), 3:0 Мудрик (56)
«Шахтар»: Трубін, Конопля (Тейлор, 46), Кривцов, Матвієнко, Михайліченко, Степаненко (к) (Джурасек, 62), Назарина, Судаков (Криськів, 76), Зубков, Мудрик (Петряк, 62), Сікан (Траоре, 61)
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