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  • В Донецьку повідомляють про "пряме влучання" у будівлю "адміністрації" Ворошилівського району, - ФОТО, ВІДЕР
Ольга Романова
редактор
09:21, 20 жовтня

В Донецьку повідомляють про "пряме влучання" у будівлю "адміністрації" Ворошилівського району, - ФОТО, ВІДЕР

В Донецьку повідомляють про "пряме влучання" у будівлю "адміністрації" Ворошилівського району, - ФОТО, ВІДЕР
В окупованому Донецьку снаряди "прилетіли" по центру міста - прямо до будівлі так званої "адміністрації" Ворошилівського району. Про це пишуть у місцевому сегменті соцмереж та росЗМІ в ніч із 19 на 20 жовтня.


"Внаслідок обстрілу зафіксовано пряме влучання до будівлі адміністрації Ворошилівського району Донецька на вул. Артема", - йдеться у повідомленні, інформує "Остров".


Російські ЗМІ відразу традиційно звинуватили в обстрілі українських захисників, заявивши, що було випущено три снаряди калібром 155 мм.


У разі війни неможливо перевірити цю інформацію.

Варто нагадати, що саме бойовики "ДНР" за потужної вогневої підтримки російської армії після 24 лютого розпочали активні бойові дії з метою "виходу на адміністративні кордони області".
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#Донецьк #обстріл #Ворошиловськаадміністрація
Ольга Романова
редактор
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