09:21, 20 жовтня
В Донецьку повідомляють про "пряме влучання" у будівлю "адміністрації" Ворошилівського району, - ФОТО, ВІДЕР
В окупованому Донецьку снаряди "прилетіли" по центру міста - прямо до будівлі так званої "адміністрації" Ворошилівського району. Про це пишуть у місцевому сегменті соцмереж та росЗМІ в ніч із 19 на 20 жовтня.
"Внаслідок обстрілу зафіксовано пряме влучання до будівлі адміністрації Ворошилівського району Донецька на вул. Артема", - йдеться у повідомленні, інформує "Остров".
Російські ЗМІ відразу традиційно звинуватили в обстрілі українських захисників, заявивши, що було випущено три снаряди калібром 155 мм.
У разі війни неможливо перевірити цю інформацію.
Варто нагадати, що саме бойовики "ДНР" за потужної вогневої підтримки російської армії після 24 лютого розпочали активні бойові дії з метою "виходу на адміністративні кордони області".
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
В Донецьку повідомляють про "пряме влучання" у будівлю "адміністрації" Ворошилівського району, - ФОТО, ВІДЕР
Оголошення
14:40, 22 жовтня
2
15:55, 19 жовтня
7
00:44, 10 жовтня
76
live comments feed...