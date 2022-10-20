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  • Захисники України з початку російського вторгнення знищили 66 650 окупантів та 2567 танки
Роман Лазоренко
головний редактор
10:15, 20 жовтня
Надійне джерело

Захисники України з початку російського вторгнення знищили 66 650 окупантів та 2567 танки

Захисники України з початку російського вторгнення знищили 66 650 окупантів та 2567 танки

Минулої доби Збройні сили ліквідували близько 370 росіян, 13 танків, гелікоптер, шість крилатих ракет і багато іншої військової техніки. З 24 лютого російська армія втратила на війні з Україною близько 66 650 військових.

Про це повідомляє  Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.10 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 66 650 (+370) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2 567 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5 255 (+20) од,
  • артилерійських систем – 1 646 (+9) од,
  • РСЗВ – 372 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 189 (+0) од,
  • літаків – 269 (+0) од,
  • гелікоптерів – 243 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 311 (+25),
  • крилаті ракети ‒ 329 (+6),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 005 (+6) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 147 (+1).
Захисники України з початку російського вторгнення знищили 66 650 окупантів та 2567 танки, фото-1
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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
головний редактор
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