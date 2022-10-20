Надійне джерело

Захисники України з початку російського вторгнення знищили 66 650 окупантів та 2567 танки

Минулої доби Збройні сили ліквідували близько 370 росіян, 13 танків, гелікоптер, шість крилатих ракет і багато іншої військової техніки. З 24 лютого російська армія втратила на війні з Україною близько 66 650 військових. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.10 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 66 650 (+370) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2 567 (+13) од,

бойових броньованих машин ‒ 5 255 (+20) од,

артилерійських систем – 1 646 (+9) од,

РСЗВ – 372 (+0) од,

засоби ППО ‒ 189 (+0) од,

літаків – 269 (+0) од,

гелікоптерів – 243 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 311 (+25),

крилаті ракети ‒ 329 (+6),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 005 (+6) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 147 (+1).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Роман Лазоренко головний редактор