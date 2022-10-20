10:15, 20 жовтня
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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 66 650 окупантів та 2567 танки
Минулої доби Збройні сили ліквідували близько 370 росіян, 13 танків, гелікоптер, шість крилатих ракет і багато іншої військової техніки. З 24 лютого російська армія втратила на війні з Україною близько 66 650 військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.10 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 66 650 (+370) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2 567 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5 255 (+20) од,
- артилерійських систем – 1 646 (+9) од,
- РСЗВ – 372 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 189 (+0) од,
- літаків – 269 (+0) од,
- гелікоптерів – 243 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 311 (+25),
- крилаті ракети ‒ 329 (+6),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 005 (+6) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 147 (+1).
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