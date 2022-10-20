На Донеччині за добу виявили тіла 12 цивільних, убитих росіянами під час окупації

За 19 жовтня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини — у Зарічному.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко



Крім того, правоохоронці виявили тіла 12 цивільних, убитих росіянами під час окупації: 8 у Лимані, 2 у Новоселівці і 2 у Сосновому.



Ще 5 людей за вчора отримали поранення.



Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.