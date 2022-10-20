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  • Окупаційна "влада ДНР" розпорядилася подати тепло до будинків мешканців
Ольга Романова
редактор
11:36, 20 жовтня

Окупаційна "влада ДНР" розпорядилася подати тепло до будинків мешканців

На окупованій частині Донецької області опалювальний сезон мав розпочатися вчора, 19 жовтня.

Відповідний "указ" підписав "тимчасово виконуючий обов'язки глави ДНР" Денис Пушилін

«Визначити в 2022 році початок опалювального періоду в населених пунктах ДНР — 19 жовтня 2022 року ... », - йдеться у документі, який Пушилін підписав сьогодні, 20 жовтня.

В ноьму також йдеться, що "главам місцевих адміністрацій республіки" доручено забезпечити проведення заходів, необхідні подачі тепла до житлових будинків.

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#опалювальнийсезон #ДНР #теплопостачання
Ольга Романова
редактор
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