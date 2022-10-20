Евакуюватися з Донбасу сьогодні можна безкоштовним потягом з Покровська

З Покровська до Львова сьогодні, 20 жовтня, вирушить евакуаційний потяг.

Про це повідомляється на сайті "Укрзалізниці".

Зокрема, потяг №234/233 вирушить о 16:30 за маршрутом Покровськ – Дніпро – Львів.

Проїзд у ньому безкоштовний.

"Час відправлення може змінюватись", - попереджають залізничники, пропонуючи стежити за інформацією, яка оновлюється на офіційному сайті. Час відправлення може змінюватись

Нагадаємо, шо у рамках обов’язкової евакуації з Донеччини українці отримують попередню підтримку від уряду.