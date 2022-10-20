12:59, 20 жовтня
Евакуюватися з Донбасу сьогодні можна безкоштовним потягом з Покровська
З Покровська до Львова сьогодні, 20 жовтня, вирушить евакуаційний потяг.
Про це повідомляється на сайті "Укрзалізниці".
Зокрема, потяг №234/233 вирушить о 16:30 за маршрутом Покровськ – Дніпро – Львів.
Проїзд у ньому безкоштовний.
"Час відправлення може змінюватись", - попереджають залізничники, пропонуючи стежити за інформацією, яка оновлюється на офіційному сайті.Час відправлення може змінюватись
Нагадаємо, шо у рамках обов’язкової евакуації з Донеччини українці отримують попередню підтримку від уряду.
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