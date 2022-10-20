Через "воєнний стан" у "ДНР" Ростовська область може посилити контроль на кордоні

Заходи контролю на кордоні між Ростовською областю та окупованою частиною Донбасу можуть бути посилені.



Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на губернатора Ростовської області 20 жовтня Василя Голубєва.



Як зазначив глава регіону, особлива увага може бути приділена транспорту.

При цьому Голубєв не виключив, що контроль посилиться найближчим часом.



«З урахуванням введених рішень президентом країни, гадаю, там (на кордоні "ДНР" та Ростовської області) теж може бути або посилення, або коригування. Якщо хочете, то більше уваги кожному транспорту», ​​- цитує ТАСС губернатора.