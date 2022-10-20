Окупанти "ДНР" планують знести приблизно 20 українських памʼятників

На окупованій території Донеччини заявили, що планують знести близько 20 памʼятників на захопленій частині української території.



Про це пишуть у місцевих інформ-ресурсах, посилаючись на так званого "завкафедри політологии ДонНУ", не приводячи його прізвище.

Цей псевдовчений розповів, що ці памʼятники несуть "нацистську ідеологію".



"Можна нарахувати близько 18-20 таких пам'яток, у тому числі тих, які звеличують людей, які очолювали каральні акції. Для нас вони антигерої та вбивці", – розповідають у псевдо-"ДонНУ" .