10:03, 21 жовтня
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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 66 750 окупантів та 2573 танки
За минулу добу Збройні сили України знищили ще 100 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні близько 66 750 військових.
Про це повідомляєГенеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.10 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 66750 (+100) осіб ліквідовано;
- танків – 2573 (+6);
- бойових броньованих машин – 5258 (+3);
- артилерійських систем – 1648 (+2);
- РСЗВ – 372 (+0);
- засоби ППО – 189 (+0);
- літаків – 269 (+0);
- гелікоптерів – 243 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 325 (+14);
- крилаті ракети – 329 (+0);
- кораблі/катери –16 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4006 (+1);
- спеціальна техніка – 147 (+0).
Дані уточнюються.
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