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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 66 750 окупантів та 2573 танки

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 100 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні близько 66 750 військових. Про це повідомляєГенеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.10 орієнтовно склали: особового складу – близько 66750 (+100) осіб ліквідовано;

танків – 2573 (+6);

бойових броньованих машин – 5258 (+3);

артилерійських систем – 1648 (+2);

РСЗВ – 372 (+0);

засоби ППО – 189 (+0);

літаків – 269 (+0);

гелікоптерів – 243 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 325 (+14);

крилаті ракети – 329 (+0);

кораблі/катери –16 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 4006 (+1);

спеціальна техніка – 147 (+0). Дані уточнюються.

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