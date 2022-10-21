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  • Захисники України з початку російського вторгнення знищили 66 750 окупантів та 2573 танки
Роман Лазоренко
головний редактор
10:03, 21 жовтня
Надійне джерело

Захисники України з початку російського вторгнення знищили 66 750 окупантів та 2573 танки

Захисники України з початку російського вторгнення знищили 66 750 окупантів та 2573 танки

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 100 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні близько 66 750 військових.

Про це повідомляєГенеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.10 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 66750 (+100) осіб ліквідовано;
  • танків – 2573 (+6);
  • бойових броньованих машин – 5258 (+3);
  • артилерійських систем – 1648 (+2);
  • РСЗВ – 372 (+0);
  • засоби ППО – 189 (+0);
  • літаків – 269 (+0);
  • гелікоптерів – 243 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 325 (+14);
  • крилаті ракети – 329 (+0);
  • кораблі/катери –16 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4006 (+1);
  • спеціальна техніка – 147 (+0).

Дані уточнюються.

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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
головний редактор
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