Які території ЗСУ можуть звільнити до кінця року: оцінки експертів

Збройні сили України можуть досягти великих успіхів на полі бою протягом наступних двох місяців.

"До кінця року ми цілком здатні, по-перше, завершити операцію зі звільнення Харківської області. Цілком можливо вибити супротивника з правого берега Дніпра в Херсонській області. І до кінця зими, на мою думку, ми можемо повернути принаймні північну частину Луганської області", - вважає експерт Центру оборонних стратегій, полковник Віктор Кевлюк.

Військовий експерт, полковник Сергій Грабський, говорячи про завдання-мінімум, зазначив, що технічно до 2022 року Україні потрібно зламати опір росіян у двох ключових точках - Сватове та Снігурівці.

Так, Снігурівка, яка знаходиться на адмінрубежі між Миколаївською та Херсонською областями - це важливий опорний пункт росіян. Після втрати міста ворожа оборона на правому березі Херсонської області розвалюється за принципом "доміно". Таким чином, деокупація Снігурівки відкриває ЗСУ прямий шлях для звільнення Херсона.

У матеріалі наголошується, що одна частина українських військ уже перебуває на підступах до цього так званого "снігурівського виступу" на території Миколаївської області. Їм фактично на зустріч рухається друге угруповання - лівим берегом Інгульця з району Давидова Брода.

У разі звільнення Сватове ЗСУ перерізає комунікації росіян, які зараз забезпечують оборону супротивника на лінії Троїцьке - Кремінна. Крім того, ми виходимо на оперативний простір, щоб просуватися далі на півночі Луганської області.

Грабовський пояснив, що таким чином українська армія виходить на інший напрямок - на лінію Новопсков - Старобільськ - Новоайдар. Якщо далі ЗСУ прорветься на Старобільськ, у росіян виникнуть великі труднощі у північнодонецькій агломерації. А на південь від Новоайдару йде пряма дорога на Щастя - це, можна вважати, околиця Луганська.

"Що стосується Херсона, то якщо окупанти ухвалять рішення про "жест доброї волі" - їм знадобиться лічені дні, щоб піти. Але якщо їх доведеться звідти вибивати - тоді це місто може бути звільнене вже до кінця листопада, - припустив військовий експерт, полковник Роман Світан.

За його словами, третій перспективний напрямок - кидок на Мелітополь та Бердянськ.

"Якщо українські війська від Оріхового та Гуляйполя рушать на південь, до Азовського моря, тоді ми звільняємо Пологи та Токмак, а далі - вихід на Мелітополь та Бердянськ. Це те, що ми фізично здатні зробити навіть у листопаді", - спрогнозував співрозмовник.

Якщо ж на той час ЗСУ зачистять правий берег Дніпра в Херсонській області, то ворожому угрупованню на півдні буде зовсім погане. Опинившись у напівоточенні, в окупантів не буде іншого логічного виходу, як відступати до Криму.