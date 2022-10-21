Чемні хвостаті: у центрі Краматорська собаки вишикувались у чергу, щоб поїсти з годівнички, - ФОТО

У центрі Краматорська волонтери встановили годівничку для безпритульних собак.

На ранок наступного дня, тварини вишикувались у чергу, щоб поїсти, повідомив виконавчий директор World Central Kitchen Нейт Мук.

"Я ніколи не бачив нічого подібного. Вчора ми встановили станцію вигодовування домашніх тварин у Краматорську. Сьогодні вранці українські собаки стояли в черзі, щоб поїсти", – написав він у Twitter.

Волонтер також додав фото, де собаки стоять на певній відстані одна від одної, формуючи живий ланцюжок.