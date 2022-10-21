15:11, 21 жовтня
Чемні хвостаті: у центрі Краматорська собаки вишикувались у чергу, щоб поїсти з годівнички, - ФОТО
У центрі Краматорська волонтери встановили годівничку для безпритульних собак.
На ранок наступного дня, тварини вишикувались у чергу, щоб поїсти, повідомив виконавчий директор World Central Kitchen Нейт Мук.
"Я ніколи не бачив нічого подібного. Вчора ми встановили станцію вигодовування домашніх тварин у Краматорську. Сьогодні вранці українські собаки стояли в черзі, щоб поїсти", – написав він у Twitter.
Волонтер також додав фото, де собаки стоять на певній відстані одна від одної, формуючи живий ланцюжок.
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