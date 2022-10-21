УПЛ перенесла матч "Минай" - "Шахтар"

На прохання ФК "Шахтар" та за згодою ФК "Минай" матч між цими командами у 9-у турі Української прем'єр-ліги було перенесено на пізніший термін, повідомляє пресслужба закарпатського клубу.

Гра мала пройти 22 жовтня, пише Lb.ua.

Швидше за все, прохання донецького клубу ґрунтується на календарі матчів "гірників" у Лізі чемпіонів. Адже вже найближчого вівторка, 25 жовтня, команда Ігора Йовічевича зіграє в Шотландії чи не ключовий матч у своїй групі F проти "Селтіка".

Раніше з тієї ж причини було перенесено матч 6-го туру УПЛ "Львів" – "Шахтар", який мав відбутися 8 жовтня. Вже 11 жовтня "гірники" проводили поєдинок 3-го туру ЛЧ проти "Реала" і досягли сенсаційної нічиї - 1:1.