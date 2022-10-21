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  • Кабмін продовжив термін дії внутрішніх паспортів та посвідок на проживання
Роман Лазоренко
головний редактор
16:51, 21 жовтня
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Кабмін продовжив термін дії внутрішніх паспортів та посвідок на проживання

Кабмін продовжив термін дії внутрішніх паспортів та посвідок на проживання

Кабінет міністрів України ухвалив рішення продовжити терміни дії внутрішніх паспортів та посвідок на проживання, виданих іноземцям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабінету міністрів у Верховній раді Тараса Мельничука.

За його словами, посвідки на тимчасове чи постійне проживання, термін дії яких закінчився після 24 лютого 2022 року, залишаються дійсними на період воєнного стану та протягом 30 днів з дня його скасування. Документи підтверджують законні підстави для перебування чи в'їзду до України.

Ця спрощена норма не стосується громадян російської федерації.

Крім того, внутрішні паспорти у формі ID-картки, термін дії яких закінчився за 30 днів до 24 лютого та після цієї дати, а також паспорти у вигляді книжечки, до яких не вклеєно фото після досягнення 25 або 45-річного віку, також залишаються дійсними на період воєнного стану.

Документи необхідно обміняти або вклеїти необхідні фото протягом 30 днів після скасування цього правового режиму.

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#Кабмін #паспорти
Роман Лазоренко
головний редактор
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