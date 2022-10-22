Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 67 тисяч окупантів

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 22 жовтня орієнтовно склали 67 070 осіб. З них 320 були ліквідовані минулої доби. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ. Інші втрати: танків – 2579 (+6),

бойових броньованих машин – 5266 (+8),

артилерійських систем – 1653 (+5),

РСЗВ – 373 (+1),

засоби ППО – 189 (+0),

літаків – 270 (+1),

гелікоптерів – 243 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1341 (+16),

крилаті ракети – 329 (+0),

кораблі/катери – 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4021 (+15) од,

спеціальна техніка –148 (+1). Дані уточнюються.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Роман Лазоренко головний редактор