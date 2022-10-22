росіяни бʼють по Бахмуту - троє вбитих та 10 поранених мирних мешканців

За 21 жовтня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини — у Бахмуті. Ще 10 людей отримали поранення.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко 22 жовтня.

За його данними, оперативна ситуація по області станом на ранок 22 жовтня.

Цієї ночі росіяни продовжували стріляти від Вугледарської до Лиманської громади наступна:

- На Волноваському напрямку під обстрілами Новоукраїнка — пошкоджено 2 будинки. Також росіяни били по околицях Вугледара і Павлівки — без жертв.

- На Донецькому напрямку без жертв, але є руйнування. У Курахівській громаді пошкоджена високовольтна мережа — смт Гостре залишається без електрики.

- Авдіївка зазнала поодиноких обстрілів уночі та масованих артобстрілів зранку: були прильоти в районі АКХЗ та автобази. Обсяги шкоди встановлюємо.

- На Горлівському напрямку гучно було на станції Майорськ Світлодарської громади — без жертв.

- На Лисичанському напрямку тривають масовані обстріли Торського і Зарічного в Лиманській громаді. Кількість постраждалих та обсяги руйнувань встановлюємо.