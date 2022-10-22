13:54, 22 жовтня
путін створив Координаційну раду для "забезпечення сил спецоперації по захисту Донбасу"
російський диктатор путін вирішив, що забезпеченням "сил спецоперації по захисту Донбасу" займеться Координаційна рада.
Відповідний указ він підписав учора, 22 жовтня, – повідомляють пропагандистські ЗМІ росії.
"Координаційна рада забезпечить взаємодію органів влади для покриття потреб ЗС росії у постачаннях та ремонті озброєння, будівельних роботах та медичному обслуговуванні", - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що рішення Координаційної ради є обов'язковими для виконання.
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