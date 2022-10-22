  • Головна
  • путін створив Координаційну раду для "забезпечення сил спецоперації по захисту Донбасу"
Ольга Романова
редактор
13:54, 22 жовтня

путін створив Координаційну раду для "забезпечення сил спецоперації по захисту Донбасу"

російський диктатор путін вирішив, що забезпеченням "сил спецоперації по захисту Донбасу" займеться Координаційна рада.

Відповідний указ він підписав учора, 22 жовтня, – повідомляють пропагандистські ЗМІ росії.

"Координаційна рада забезпечить взаємодію органів влади для покриття потреб ЗС росії у постачаннях та ремонті озброєння, будівельних роботах та медичному обслуговуванні", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що рішення Координаційної ради є обов'язковими для виконання.

путін створив Координаційну раду для "забезпечення сил спецоперації по захисту Донбасу", фото-1
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#путін #росія #Донбас #координаційнарада
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Останні новини
Спецтема
Війна за незалежніть
Всі матеріали тут
Підприємства Донецка
Стероид Шоп (steroidsshop-ua): Купить стероиды и анаболики || Отзывы о магазине Стероид Шоп
+38 (093) 243-31-86
Магазин стероидов Hulkshop
+380(66)126-76-26, +380(67)126-76-26
Кадрове агентство LEADER-LTD / ЛІДЕР-ЛТД, підбір персоналу, робота за кордоном, візова підтримка
+380(96)119-00-10, +380(66)245-90-09
СПЕЦМЕДТРАНС перевозка больных по городу и Украине
+380(73)009-41-40, +380(99)009-41-40
Объявления Донецка - OBYAVA.ua
Додати підприємство
Оголошення
live comments feed...
Google PlayApp Store

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт города Донецка. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроект", "Політичні новини", "Прес-реліз", "PR", "Офіційно" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту