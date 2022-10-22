Окупанти "ДНР" вихваляються, що вже два роки поставляють до Туреччини чушковий чавун

Окупанти "ДНР" повідомили, що ливарне підприємство «Донметекспо», яке працює на базі Зуївського енергомеханічного заводу (ЗЕМЗ) у Зугресі, з початку 2020 року експортувало до Туреччини 4 тис. тонн чушкового чавуну.

Про це пишуть інформ-ресурси "ДНР" з посиланням на директора підприємства Євгена Проніна 22 жовтня.



«У нас є підписаний контракт із турецькими партнерами, за яким ми працювали ці роки. Нею трохи менше ніж за три роки — з січня 2020 року відправили 4 тис. тонн продукції до Туреччини. Буквально тиждень тому турки надіслали нам листа про те, що вони готові щорічно купувати вироблену „Донметекспо“ продукцію у 100 тис. тонн на рік», — сказав Пронін.



Він додав, що незважаючи на погіршення військової обстановки на Донбасі, а також логістичні проблеми, що виникли у зв'язку з цим, підприємство виконало контрактні зобов'язання перед закордонними партнерами.

З початком мобілізації частина співробітників пішла на фронт, тож замість двох на підприємстві працює одна зміна, що позначилося на обсягах виробництва.

За словами Проніна, зараз підприємство зазнає фінансових труднощів, які сподівається виправити за рахунок підтримки "Фонду розвитку промисловості ДНР". Крім того, керівництво готує заявку на отримання кредиту в Промзв'язку банку для закупівлі нових плавильних печей.



Зуєвський енергомеханічний завод з початку окупації на кілька років припиняв діяльність. Згодом відновив роботу одного з наявних 24 цехів — ливарного. Це стало можливим після капремонту двох електродугових сталеплавильних печей ємністю 5 та 3 тонни. Цех орендує компанія «Донметекспо», яка розробила програму з переробки шлакових відвалів сталеплавильних, доменних та феросплавних виробництв у чушковий чавун різних марок.