Підсумки тижня: Починається битва за Херсон, чи підірвуть окупанти дамбу Каховської ГЕС

На цьому тижні вже майже офіційно почалася битва за звільнення міста Херсон - єдиного обласного центру України, захопленого російськими військами під час повномасштабної агресії.

Херсон у цій війні - має дуже велике воєнне та політичне значення. Тому звільнення міста буде мати дійсно масштабні наслідки та стане прелюдією для звільнення всього півдня України. А з точки зору краху путінського режиму, Херсон стане своєрідним Сталінградом, після якого сумнівів в остаточній перемозі України не залишиться, як у наших ворогів, так і союзників.

Що стоїть за дивною заявою генерала Суровікіна

Те, що правобережна Херсонщина вже найближчі тижні може бути звільнена від окупантів, стало зрозуміло після незвичної, як для російського командування заявою нового командувача окупаційними військами генерал-полковника Сергія Суровікіна.

"Подальші дії щодо Херсона залежатимуть від військово-тактичної ситуації, яка складається, вона непроста, не виключається ухвалення непростих рішень", - заявив Суровікін.

До цього часу, навіть коли окупаційні війська попадали в оперативне оточення в таких містах, як Лиман чи Ізюм, пропаганда рф до останнього стверджувала, що «хоробрі російські солдати героїчно обороняються», а їм на підмогу вже ідуть свіжі підрозділи, які "от-от відкинуть ЗСУ і підуть у контрнаступ".

Невже в росії вирішили більше не наступати на одні і ті ж пропагандистські граблі? З одного боку, дійсно — після того, як ЗСУ за допомогою Хаймерсів та західної далекобійної артилерії зробили мости через Дніпро фактично не придатними для перевезення боєприпасів та бронетехніки, розгром херсонського угрупування російських військ на правом березі Дніпра став питанням часу. А не треба забувати, що зараз на правобережній Херсонщині знаходяться 25 тисяч російських солдатів. Серед яких залишки найкращих елітних частин рф — підрозділи десанту та морської піхоти, яких не можуть замінити десятки тисяч мобілізованих «чмобиків». Як стало відомо з даних української розвідки, росіяни зараз стрімко виводять свої елітні частини, яких замінюють на фронті частини зі свіже мобілізованих росіян.

Також британська розвідка вказує, що у разі рішення росії відступати, ключовим викликом для них буде перекидання військ і техніки через Дніпро на лівий берег.

"Оскільки всі повноцінні мости серйозно пошкоджені, РФ скоріш за все доведеться покладатися на тимчасовий міст із барж, який добудували під Херсоном останніми днями, та підрозділи з наведення понтонних переправ, які продовжують працювати у кількох місцях", - зазначає розвідка.

Також окупанти заявили про примусову мобілізацію цивільного населення Херсону. В суботу, 22 жовтня, окупаційна "влада" Херсонської області через "напружену ситуацію на фронті" наказала мешканцям полишити місто і переправитись на лівий берег Дніпра. Таке рішення, кажуть окупанти, викликане напруженою ситуацією на фронті, обстрілами та начебто "загрозою терактів".

Також окупаційна "влада" наказала людям взяти з собою документи, гроші, цінні речі та одяг. Взагалі представники окупаційної "адміністрації" Херсона й області заявили, що планують вивезти приблизно 50-60 тисяч жителів із 4 правобережних районів області.

Так що ж задумали росіяни — дійсно розуміючи наслідки наступу непереможної української армії, вони вирішили вивести найбільш цінні військові частини та депортувати в рф більшу частину цивільного населення. Але, можливо, перед нами підготовка до масового теракту, який з відчаю задумали в Кремлі...

Чи підірвуть окупанти дамбу Каховської ГЕС?

20 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції та планують здійснити теракт під чужим прапором.

«росія свідомо створює підґрунтя для масштабної катастрофи на півдні України. Ми маємо інформацію, що російські терористи замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції.

Це один з великих енергообʼєктів. Дамба цієї ГЕС утримує обсяг близько 18 мільйонів кубічних метрів води. Якщо російські терористи підірвуть цю дамбу, то в зоні швидкого затоплення опиняться понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном. Сотні тисяч людей можуть постраждати», - заявив президент.

Те, що путін та його оточення готові піти на любий воєнний злочин, не має жодного сумніву. Але є кілька "але", які можуть зупинити росіян від здійснення такої масштабної катастрофи.

По-перше, правий берег Дніпра вищий за лівий, тому під час підриву дамби існує загроза затоплення населенних пунктів на лівому берегу — з якого виводити війська окупанти поки не збираються.

По-друге, підрив дамби зробить не можливим постачання води до окупованого Криму, по оцінках експертів, як мінімум років на пʼять.

Останній довід путіна - тактична ядерна зброя

Ще один із можливих варіантів катастрофи — це використання кремлівським диктатором тактичної ядерної зброї на правому березі Дніпра. Таку думку в інтерв'ю OBOZREVATEL висловив директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.

Але після цього рф та сам путін стануть ціллю номер один для всіх великих держав світу, включаючи Китай та Індію. І перед цим, знаючи психологію путіна, він спробує висунути якийсь черговий ультиматум, а його поки не має. Також в останні тижні після попередження Байдена про катастрофічні наслідки для росії у випадку використання ядерної зброї, російські пропагандисти перестали використовувати ядерну риторику навіть у своїх мілітаристських телевізійних шоу. Що є теж своєрідним маркером, що погрози США та Великої Британії у Москві сприйняли досить серйозно.

Як би не було, але найближчими тижнями в українців є добрі шанси отримати добрі новини з фронту і вже не має сумнівів, що звільнення Херсону стане історичним та поворотним пунктом у всієї російсько-українській війні.