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Поблизу Донецька поранено російського пропагандиста Пегова
Неподалік тимчасово окупованого Донецька отримав поранення відомий російський пропагандист Семен Пегов.
Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує Lb.ua.
"У Пегова поранення в ногу. Його госпіталізували в травматологічний центр", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що пропагандист наступив на міну "лепесток".
За даними російських ЗМІ, у нього "відкритий перелом двох пальців правої ноги і рвані рани підошовної частини стопи".
У березні Ютуб-канал Пегова було заблоковано, а потім видалено за порушення правил майданчика.
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