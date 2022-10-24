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Ольга Романова
редактор
09:21, Сьогодні
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Поблизу Донецька поранено російського пропагандиста Пегова

Поблизу Донецька поранено російського пропагандиста Пегова

Неподалік тимчасово окупованого Донецька отримав поранення відомий російський пропагандист Семен Пегов.

Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує Lb.ua.

"У Пегова поранення в ногу. Його госпіталізували в травматологічний центр", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що пропагандист наступив на міну "лепесток".

За даними російських ЗМІ, у нього "відкритий перелом двох пальців правої ноги і рвані рани підошовної частини стопи".

У березні Ютуб-канал Пегова було заблоковано, а потім видалено за порушення правил майданчика.

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#Донецьк #Пєгов #поранення
Ольга Романова
редактор
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