Поблизу Донецька поранено російського пропагандиста Пегова

Неподалік тимчасово окупованого Донецька отримав поранення відомий російський пропагандист Семен Пегов.

Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує Lb.ua.

"У Пегова поранення в ногу. Його госпіталізували в травматологічний центр", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що пропагандист наступив на міну "лепесток".

За даними російських ЗМІ, у нього "відкритий перелом двох пальців правої ноги і рвані рани підошовної частини стопи".

У березні Ютуб-канал Пегова було заблоковано, а потім видалено за порушення правил майданчика.