Навіщо росія лякає світ українською «брудною бомбою»

У неділю, 23 жовтня, «міністр оборони» рф Сергій Шойгу проявив нетипову для опального “тувинського маршала” дипломатичну активність - провів 23 жовтня телефонні розмови з головами міністерств оборони Франції, Туреччини, Великої Британії та США.

Шойгу запевняв своїх співрозмовників, що Україна нібито готується здійснити атаку під фальшивим прапором, використовуючи «брудну бомбу». За його словами, Київ надалі планував звинуватити рф у використанні зброї «масового знищення».

Що таке «брудна бомба»

Всі розуміють, що маячня Шойгу не може мати нічого спільного з реальністю. Бо наслідки від гіпотетичного використання «брудної бомби» завдали шкоди в першу чергу самій Україні, а не по окупаційним військам рф.

"Брудну бомба" — це звичайна вибухівка, просочену радіоактивним матеріалом, який не є ядерною зброєю. Її використання може викликати радіоактивне забруднення території. Нагадаємо, що Шойгу говорив про території Херсонщині, тобто українці готові піддати власну територію радіологічному забрудненню, в той час, коли самі росіяни признають, що територія правобережної Херсонщини може бути визволена ЗСУ вже найближчими тижнями. Зрозуміло, що якоїсь воєнної перемоги використання «брудної бомби» не дає, але в очах всього світу держава яка на це пішла буде виглядати державою-терористом, тобто Україна може ні тільки забруднити власну територію, але ще залишитися без великих обʼємів західної допомоги — як зброєю та і грошами. Так навіщо це Україні?

Черговий камінг-аут росіян

Те що звинувачення Шойгу нагадають більше типовий камінг-аут держави-агресора про свої плани на майбутнє зрозуміли здається всі, окрім Кремля.

Міністр оборони Алексій Резніков прокоментував заяви Шойгу відомим російським прислівʼям. «На воре шапка горит». Сьогодні російська федерація на високому міжнародному рівні надала офіційну ілюстрацію для цього прислів’я.

Брехня щодо «брудної бомби», яку начебто готується застосувати Україна, – це елемент вже звичної кремлівської тактики. Коли російські злочинці намагаються превентивно звинуватити у своєму злочині жертву агресії.

З 2014 року це було вже неодноразово. Після 24 лютого росія відкрито погрожує застосуванням ядерної зброї. Навесні вона свідомо провокувала катастрофу на Чорнобильській АЕС, а зараз шантажує світ катастрофою на Запорізькі АЕС. Її ракети створюють небезпеку для інших атомних об’єктів України.

На відміну від москви, Україна завжди була надзвичайно відповідальною у питаннях ядерної безпеки. Наші ядерні об’єкти і сьогодні відкриті для МАГАТЕ. Пересвідчитись у тому, що російські заяви є маячнею, елементарно”, - написав Резніков.

Президент Володимир Зеленський призвав світ жорстко відреагувати на звинувачення Шойгу.

“Вважаю, що зараз світ повинен максимально жорстко відреагувати. Якщо Росія підготувала чергове підняття ставок і черговий ескалаційний крок – вона вже зараз, превентивно і до будь-якого нового свого «бруду», має побачити, що світ це не проковтне.

Відомий російський опозиційний історик Андрій Зубов, вважає, що у російській владі не має шансів перевалити власні терористичні наміри на Україну.

“У брехні короткі ноги, і якщо Росія наважиться підірвати греблю Каховської ГЕС або застосувати в Україні ядерну зброю, перекласти провину на Україну не вдасться і на годину. І такі дії Росії, нічого не змінюючи сутнісно на полі бою, ще більше збільшать тягар вини кремлівських розпалювачів війни. За цими діями обов’язково піде відплата і, побоюючись її, російська влада і будує бомбосховища в Москві.

Коли війна, сама собою злочинна і огидна, не вдалася, то треба хоча б мати мужність визнати це. Краще вагон у Комп'єні, ніж бункер Рейхсканцелярії.

Використовуючи все нові й нові засоби для досягнення перемоги, що вислизає, які засуджуються всім світом, російська влада, як азартний гравець, програє останнє, втрачаючи всяку можливість хоча б відносно пристойного для них завершення розпочатої вісім років тому кривавої авантюри”, - написав Зубов.

Світ не повірив брехні Москви

Вже в понеділок, 24 жовтня, Велика Британія, США та Франція випустили спільну заяву за підсумками перемовин з Шойгу.

Країни, наголосили, що мають намір продовжувати неухильну підтримку України та відкинули будь-які приводи для ескалації воєнних дій з боку Росії.

"Наші країни чітко дали зрозуміти, що ми відкидаємо явно неправдиві інсинуації Росії про те, що Україна готується застосувати "брудну бомбу" на своїй території", - йдеться у заяві.

Чи піде росія на факт відкритого ядерного тероризму?

«Заяви Шойгу, ймовірно, також не віщують підготовки Росії до застосування нестратегічної ядерної зброї в Україні», — вважають аналітики американського Інституту вивчення війни.

Оголошені Путіним «червоні лінії» щодо застосування ядерної зброї під час війни вже кілька разів перетиналися — без ядерної ескалації з боку РФ. Згідно з формальною російською ядерною доктриною, Росія не має «необхідності» в якійсь додатковій події, щоб виправдати застосування ядерної зброї.

З іншого боку, Україна, очевидно, не стоїть на порозі якоїсь нової «червоної лінії», яка б змусила Путіна застосувати проти неї нестратегічну ядерну зброю зараз. «Таким чином, коментарі Шойгу навряд чи віщують ядерну терористичну атаку проти одного чи кількох великих українських населених пунктів або життєво важливих об'єктів інфраструктури у сподівання змусити Україну здатися чи змусити Захід припинити допомогу Україні внаслідок шоку», — вважають в ISW.

Фактор 101 дивізії США

У Румунію прибула 101 повітряно-десантна дивізія армії США - вона вважається одним із найкращих у світі військовим підрозділом легкої піхоти. Передислокація десатників в Європу сталося вперше за майже 80 років.

Американці розгорнули в Румунії 2-у бригаду 101-ої дивізії зі штатною кількістю у 4,7 тисячі осіб менш ніж за 5 км від кордону з Україною.

Полковник Едвін Маттейдесс, командир 2-ї бригадної бойової групи, заявив, що він і його війська були найближчими американськими силами до бойових дій в Україні. Зі свого боку, зазначив він, вони «уважно спостерігали» за російськими військами, «створювали цілі для вправ» і проводили навчання, які «в точності повторюють те, що відбувається під час війни».

Журналісти CBS News зазначають, що командири 101-ї повітряно-десантної дивізії США неодноразово казали їм, що вони завжди «готові до бою хоч сьогодні ввечері», і у разі ескалації бойових дій або нападу росії на НАТО, вони «повністю готові перетнути кордон в Україну».

Після цього колишній директор ЦРУ та екс-командувач силами США та НАТО в Афганістані Девід Петреус заявив, що багатонаціональний контингент під керівництвом США може взяти участь у конфлікті в Україні. "США та інші країни можуть відреагувати (на дії Росії) у той чи інший спосіб, але як багатонаціональна сила під керівництвом США, а не як сила НАТО", - зазначив Петреус.

Це означає, що у Вашингтоні здається вирішили позначити для путінського режиму свої “червоні лінії” — одної з якої безумовно буде спроба застосувати в Україні тактичну ядерну зброю.