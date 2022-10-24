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  • Захисники України з початку російського вторгнення знищили майже 68 тисяч окупантів
Роман Лазоренко
головний редактор
10:31, Сьогодні
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Захисники України з початку російського вторгнення знищили майже 68 тисяч окупантів

Захисники України з початку російського вторгнення знищили майже 68 тисяч окупантів

За минулу добу Збройні сили Україн знищили ще 470 російських окупантів. Загалом рф вже втратила в Україні 67 940 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.10 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 67940 (+470) осіб ліквідовано
  • танків – 2590 (+6)
  • бойових броньованих машин – 5295 (+11)
  • артилерійських систем – 1673 (+6)
  • РСЗВ – 375 (+1)
  • засоби ППО – 189 (+0)
  • літаків – 270 (+0)
  • гелікоптерів – 245 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1370 (+9);
  • крилаті ракети – 350 (+0);
  • кораблі/катери – 16 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4044 (+5);
  • спеціальна техніка – 149 (+1).

Дані уточнюються.

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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
головний редактор
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