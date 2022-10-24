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  • На Донеччині під час розмінування звільненого Святогірська загинув рятувальник
Ольга Романова
редактор
11:45, Сьогодні

На Донеччині під час розмінування звільненого Святогірська загинув рятувальник

На Донеччині під час розмінування звільненого Святогірська загинув рятувальник

Під час розмінування міста Святогірськ у Донецькій області загинув рятувальник.

Про це повідомив голова Донецької області Павло Кириленко.

Трагедія сталася сьогодні зранку - здетонував боєприпас, тип якого на цю годину ще не встановлений.

Найщиріші співчуття рідним і близьким загиблого - на жаль, ця війна забирає із наших лав найкращих і найвідданіших.

Окупанти залишили по собі безліч небезпечних "сюрпризів", які можуть не лише нашкодити здоров'ю, а й забрати життя - передусім, мирних людей.

Тому зараз в рамках стабілізаційних заходів триває робота з обстеження та розмінування деокупованих територій.

Звертаюся до тамтешніх жителів, а також усіх, хто проживає у прифронтовій зоні: будьте максимально уважними і обережними. Не підіймайте з землі незнайомих предметів - про такі знахідки одразу повідомляйте правоохоронців та рятувальників.

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#Святогірськ #розмінування #загибельрятівника
Ольга Романова
редактор
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