12:27, Сьогодні
Надійне джерело
Арестович: Під Бахмутом ЗСУ відкинули окупантів та пройшли вперед
ЗСУ пішли у контрнаступ в районі міста Бахмут в Донецькій області.
Про це повідомив радник Офісу президента Алексій Арестович
«Під Бахмутом із нашого боку воюють боги, а не люди. Найважчі бої, траншейна війна Першої Світової відпочиває. Локальна кратна перевага противника в артилерії та живій силі, «Ахмат», «Вагнер», мобілізовані з/к.
Проте наші не просто вистояли - відкинули супротивника. Пройшли вперед», - повідомив Арестович.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
В Донецьку повідомляють про "пряме влучання" у будівлю "адміністрації" Ворошилівського району, - ФОТО, ВІДЕР
Оголошення
14:40, 22 жовтня
2
15:55, 19 жовтня
7
00:44, 10 жовтня
76
live comments feed...