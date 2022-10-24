Арестович: Під Бахмутом ЗСУ відкинули окупантів та пройшли вперед

ЗСУ пішли у контрнаступ в районі міста Бахмут в Донецькій області.

Про це повідомив радник Офісу президента Алексій Арестович

«Під Бахмутом із нашого боку воюють боги, а не люди. Найважчі бої, траншейна війна Першої Світової відпочиває. Локальна кратна перевага противника в артилерії та живій силі, «Ахмат», «Вагнер», мобілізовані з/к.

Проте наші не просто вистояли - відкинули супротивника. Пройшли вперед», - повідомив Арестович.





