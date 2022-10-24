У росії лишилось 13% "іскандерів", "калібрів" і ракет "Х" – понад 40 відсотків, – Буданов

У росії вичерпуються запаси ракет, якими вона бʼє по українцях. "Іскандерів" лишилося близько 13%, "калібрів" – 43%, Х-101 і 555 – приблизно 45%.

Про це керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив у інтервʼю УП. Він зазначив, що вичерпувати обсяг ракет нижче 30% є небезпечним, оскільки цей відсоток вважається "недоторканим запасом" – НЗ.

"По "Іскандерах" росія вже давно пройшла НЗ, але по "Калібрах" і по Х-101, Х-555 ще намагаються якось утримуватися в межах своїх норм. Через нестачу ракет та через їхню невисоку ефективність і точність, вони були змушені використовувати іранські дрони. Це Mohajer-6, який в принципі ніяк себе тут не показав, і "Shahed-136". От "Шахед" вони масово тут застосовують", – пояснив він.

Буданов наголосив, що, на відміну від ракетного, терор із БпЛА може тривати довго. За його словами, станом на 22 жовтня росіяни використали проти українців близько 330 "шахедів", з них десь 220 збили. Одноразова поставка партії таких БпЛА складає 300 одиниць, а Росія замовляє їх постійно. Зараз застосовується друга партія.

"Вони замовили біля 1700 всіх типів дронів, наразі друга партія пішла. Ви ж маєте зрозуміти, вони замовили 1700 штук, але їх ще треба виготовити. Тому тут теж є певні проблеми. Але, як бачите, ППО в принципі справляється, 70% збиті", – повідомив начальник ГУР.