  • Головна
  • У росії лишилось 13% "іскандерів", "калібрів" і ракет "Х" – понад 40 відсотків, – Буданов
Роман Лазоренко
головний редактор
12:57, Сьогодні
Надійне джерело

У росії лишилось 13% "іскандерів", "калібрів" і ракет "Х" – понад 40 відсотків, – Буданов

У росії лишилось 13% "іскандерів", "калібрів" і ракет "Х" – понад 40 відсотків, – Буданов

У росії вичерпуються запаси ракет, якими вона бʼє по українцях. "Іскандерів" лишилося близько 13%, "калібрів" – 43%, Х-101 і 555 – приблизно 45%.

Про це керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив у інтервʼю УП. Він зазначив, що вичерпувати обсяг ракет нижче 30% є небезпечним, оскільки цей відсоток вважається "недоторканим запасом" – НЗ. 

"По "Іскандерах" росія вже давно пройшла НЗ, але по "Калібрах" і по Х-101, Х-555 ще намагаються якось утримуватися в межах своїх норм. Через нестачу ракет та через їхню невисоку ефективність і точність, вони були змушені використовувати іранські дрони. Це Mohajer-6, який в принципі ніяк себе тут не показав, і "Shahed-136". От "Шахед" вони масово тут застосовують", – пояснив він.

Буданов наголосив, що, на відміну від ракетного, терор із БпЛА може тривати довго. За його словами, станом на 22 жовтня росіяни використали проти українців близько 330 "шахедів", з них десь 220 збили. Одноразова поставка партії таких БпЛА складає 300 одиниць, а Росія замовляє їх постійно. Зараз застосовується друга партія. 

"Вони замовили біля 1700 всіх типів дронів, наразі друга партія пішла. Ви ж маєте зрозуміти, вони замовили 1700 штук, але їх ще треба виготовити. Тому тут теж є певні проблеми. Але, як бачите, ППО в принципі справляється, 70% збиті", – повідомив начальник ГУР.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Буданов #росія #ракети #БПЛА
Роман Лазоренко
головний редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Спецтема
Війна за незалежніть
Всі матеріали тут
Підприємства Донецка
Кадрове агентство LEADER-LTD / ЛІДЕР-ЛТД, підбір персоналу, робота за кордоном, візова підтримка
+380(96)119-00-10, +380(66)245-90-09
СПЕЦМЕДТРАНС перевозка больных по городу и Украине
+380(73)009-41-40, +380(99)009-41-40
Магазин стероидов Hulkshop
+380(66)126-76-26, +380(67)126-76-26
Объявления Донецка - OBYAVA.ua
Стероид Шоп (steroidsshop-ua): Купить стероиды и анаболики || Отзывы о магазине Стероид Шоп
+38 (093) 243-31-86
Додати підприємство
Оголошення
live comments feed...
Google PlayApp Store

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт города Донецка. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроект", "Політичні новини", "Прес-реліз", "PR", "Офіційно" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту