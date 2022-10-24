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На Донеччині десантники знищили БМП російських окупантів, - ВІДЕО

Завдяки роботі саперів Миколаївської бригади ДШВ ЗС України ліквідовано чергову БМП окупантів разом з екіпажем. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Військовий оглядач Андрій Цаплієнко розповів, що знищення БМП відбулося в Донецькій області. “Знищення російської БМП після наїзду на протитанкову міну, встановлену десантниками 79-ї десантно-штурмової бригади в Донецькій області”, - написав Цаплієнко.





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Ольга Романова редактор