Шольц: Україна стане членом ЄС, тому відбудова має здійснюватися з урахуванням цього

Німеччина підтримує повноцінне членство України в Європейському Союзі в майбутньому, тому відбудова країни має відбуватися з урахування цієї перспективи.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц у виступі на відкритті 5-го німецько-українського бізнес-форуму з відбудови України в Берліні, повідомляє Укрінформ.

Шольц нагадав, що 23 червня глави держав та урядів ЄС надали України статус кандидата.

"У такий спосіб ми також несемо відповідальність за те, що всі давно зрозуміли після Майдану: Україна є частиною європейської сім’ї. Я говорю дуже серйозно і розумію всі наслідки цього – ми хочемо, щоб Україна стала частиною Європейського Союзу", – сказав канцлер Німеччини.

Він додав, що це рішення є сигналом приватним інвесторам: той, хто сьогодні інвестуватиме у відбудову України, вкладатиме кошти в країну, яка буде частиною ЄС і частиною спільного європейського ринку.

За словами Шольца, це також впливає і на сам процес відбудови України, який треба здійснювати, пам’ятаючи, що Україна колись стане повноцінним членом ЄС.

"Це означає, що і в логістиці, і в транспорті треба діяти так, щоб «прив’язати» Україну відразу до внутрішнього європейського ринку. Це означає, що експортні шляхи мають бути відкриті для українських продуктів, для українських фірм. І одночасно треба пам’ятати про довкілля і про екологічне сільське господарство", – зазначив він.

Канцлер наголосив на тому, що необхідно не лише відбудувати зруйнований енергетичний сектор України, хоча зараз це є пріоритетом, а також треба підвищити ефективність і розбудувати експорт електроенергії з України в ЄС, зміцнити українську енергетичну систему.

"В України є сонце, вітер – це дуже хороші передумови для того, щоб вона була не просто транзитною країною, а експортером відновлювальної енергії. Вже є перша угода між українським та німецькими підприємствами, і ми знаємо, що тут є великий потенціал", – вважає Шольц