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  • В Україні оновили перелік територій в зоні бойових дій та в окупації
Роман Лазоренко
головний редактор
17:28, Вчора
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В Україні оновили перелік територій в зоні бойових дій та в окупації

В Україні оновили перелік територій в зоні бойових дій та в окупації

Мінреінтеграції оновило перелік територіальних громад, розташованих у районах, проведення військових дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 10 жовтня. До переліку входять 326 громад.

Про це повідомляє  пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Це територіальні громади Донецької (66), Харківської (56), Дніпропетровської (10), Луганської (37), Запорізької (56), Херсонської (49), Миколаївської (26), Сумської (22), Чернігівської (4) областей.

Критерії для громад

Перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.

Є три критерії, на які при цьому спираються:

  • території, які є тимчасово окупованими;
  • території, що знаходяться в оточенні (блокуванні);
  • території, на яких тривають активні бойові дії.
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#Україна #окупованітериторії #Харківщина #Донеччина #Луганщина
Роман Лазоренко
головний редактор
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