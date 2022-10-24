19:43, Вчора
Надійне джерело
ЗСУ звільнили від окупантів чотири села на Донбасі, - Генштаб
Українські війська витіснили росіян із населених пунктів Кармазинівка, М’ясожарівка і Невське Луганської області та Новосадове на Донеччині.
Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.
Збройні Сили, ймовірно, широким фронтом рухаються в напрямку траси Р66 між Сватовим та Кремінною, що ускладнює логістику окупантам на Луганщині.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
В Донецьку повідомляють про "пряме влучання" у будівлю "адміністрації" Ворошилівського району, - ФОТО, ВІДЕР
Оголошення
18:56, 22 жовтня
11
18:56, 22 жовтня
10
09:29, 18 жовтня
6
14:15, 22 жовтня
3
19:11, 23 жовтня
6
live comments feed...