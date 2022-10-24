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  • ЗСУ звільнили від окупантів чотири села на Донбасі, - Генштаб
Ольга Романова
редактор
19:43, Вчора
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ЗСУ звільнили від окупантів чотири села на Донбасі, - Генштаб

ЗСУ звільнили від окупантів чотири села на Донбасі, - Генштаб

Українські війська витіснили росіян із населених пунктів Кармазинівка, М’ясожарівка і Невське Луганської області та Новосадове на Донеччині.

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

ЗСУ звільнили від окупантів чотири села на Донбасі, - Генштаб, фото-1

Збройні Сили, ймовірно, широким фронтом рухаються в напрямку траси Р66 між Сватовим та Кремінною, що ускладнює логістику окупантам на Луганщині.

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#ЗСУ #Донеччина #Луганщина #звільнення
Ольга Романова
редактор
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