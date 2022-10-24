ЗСУ звільнили від окупантів чотири села на Донбасі, - Генштаб

Українські війська витіснили росіян із населених пунктів Кармазинівка, М’ясожарівка і Невське Луганської області та Новосадове на Донеччині.

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Збройні Сили, ймовірно, широким фронтом рухаються в напрямку траси Р66 між Сватовим та Кремінною, що ускладнює логістику окупантам на Луганщині.