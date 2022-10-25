На Донеччині за добу окупанти вбили сім мирних мешканців та трьох поранили

За 24 жовтня стало відомо про 7 мирних жителів Донеччини, убитих росіянами — у Бахмуті.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.



Крім того, правоохоронці виявили тіла 3 цивільних, які загинули під час окупації: 2 у Дробишевому та 1 у Ставках.

Ще 3 людини за вчора отримали поранення.





Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.