09:24, Сьогодні
Надійне джерело
На Донеччині за добу окупанти вбили сім мирних мешканців та трьох поранили
За 24 жовтня стало відомо про 7 мирних жителів Донеччини, убитих росіянами — у Бахмуті.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Крім того, правоохоронці виявили тіла 3 цивільних, які загинули під час окупації: 2 у Дробишевому та 1 у Ставках.
Ще 3 людини за вчора отримали поранення.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
В Донецьку повідомляють про "пряме влучання" у будівлю "адміністрації" Ворошилівського району, - ФОТО, ВІДЕР
Оголошення
15:55, 19 жовтня
2
15:55, 19 жовтня
46
13:25, Сьогодні
81
14:17, 17 жовтня
3
14:17, 17 жовтня
1
live comments feed...