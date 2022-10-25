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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 68 240 окупантів та 2611 танків
З початку широкомасштабного російського вторгнення по 25 жовтня російська армія втратила на війні з Україною близько 480 військових, 21 танк, три гелікоптери і багато іншої військової техніки.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.10 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 68 420 (+480) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2 611 (+21) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5 321 (+26) од,
- артилерійських систем – 1 674 (+1) од,
- РСЗВ – 377 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 190 (+1) од,
- літаків – 271 (+1) од,
- гелікоптерів – 248 (+3) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 372 (+2),
- крилаті ракети ‒ 350 (+0),
- кораблі / катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 054 (+10) од,
- спеціальна техніка ‒ 149 (+0).
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